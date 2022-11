Burkina: Ibrahim Traoré remanie partiellement son gouvernement

Le gouvernement constitué à l’ère du régime du capitaine Ibrahim Traoré vient de connaitre son premier remaniement. Deux ministres fraichement nommés et contestés par la rue, ont été remplacés.

Le Conseil des ministre du mercredi 9 novembre 2022, le premier pour le gouvernement du Premier ministre Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, a sifflé la fin de règne pour deux ministres, seulement après deux semaines de la formation du gouvernement.

Il s’agit du ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes entreprises Donatien Nagalo et celui de l’Urbanisme, des Affaires Foncières et de l’Habitat, Yacouba Dié, tous les deux contestés depuis le 25 octobre dernier, date de leur nomination.

Selon le décret officiel publié mercredi, Serge Gnaniodem Poda remplace Donatien Nagalo au poste de ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes entreprises et Mikaïlou Sidibé remplace Yacouba Dié à la tête du ministère de l’Urbanisme; des Affaires foncières et de l’Habitat.

Le ministre du commerce, avait déjà renoncé à son poste le 8 novembre et a invité ses « détracteurs » qui l’accuse de malversation, à suivre la voie de la justice s’ils ou elles estiment avoir des « choses » à lui reprocher.