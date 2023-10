Burkina: Ibrahim Traoré limoge le chef de la gendarmerie, une semaine après la tentative de putsch

Selon un décret daté du 4 octobre 2023 et signé du président de la Transition, Capitaine Ibrahim Traoré, le célèbre lieutenant-colonel Evrard Somda n’est plus le patron de la gendarmerie nationale.

Ce mercredi 4 octobre 2023, le capitaine Ibrahim Traoré a signé plusieurs décrets nommant de nouvelles personnes à la tête de plusieurs entités de l’armée burkinabè. Et désormais, le lieutenant-colonel Natama Kouagri est le nouveau Chef d’Etat-major de la gendarmerie nationale. Il remplace à ce poste le lieutenant-colonel Evrard Somda, quelques jours après une tentative de putsch contre le capitaine Traoré.

Tentative de coup d’État déjouée

Mercredi 27 septembre dernier, le gouvernement burkinabè affiramit avoir déjoué une tentative de coup d’État dans la nuit de mardi à mercredi et annoncé l’arrestation des militaires impliqués dans ce projet. « Une tentative avérée de coup d’État a été déjouée ce 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabè », a déclaré le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement burkinabè Jean Emmanuel Ouédraogo dans un communiqué.

« A l’heure actuelle, des officiers et d’autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés et d’autres, activement recherchés », a-t-il ajouté. Egalement, la justice militaire du Burkina Faso a annoncé l’interpellation de quatre officiers, soupçonnés d’être impliqués dans un « complot contre la sûreté de l’Etat », après les déclarations du gouvernement.