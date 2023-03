Burkina: fin de parcours de trois présumés malfrats à Ziniaré

Trois présumés malfrats ont été arrêtés au Burkina Faso, précisément à Ziniaré, selon un communiqué de la police nationale du pays. Les mis en cause feront face à la justice burkinabé.

Le Commissariat Central de Police de la ville de Ziniaré (CCP-Ziniaré) a, dans le cadre de ses missions régaliennes de protection des personnes et de leurs biens, mis fin aux activités malsaines de trois (03) individus qui s’adonnaient à des faits de trafic de produits illicites et prohibés.

Leur mode opératoire consistait à acheter des produits frauduleux, prohibés et illicites dans la ville de Cinkansé. Pour rallier Ziniaré, ils passaient par Pouytenga, en usant de tous leurs moyens, notamment les déplacements nocturnes via des pistes rurales, pour échapper aux différents postes de contrôle sur les routes. Et il ressort des investigations menées que ces présumés malfrats effectuaient le même itinéraire presque toutes les semaines pour s’approvisionner en cyanure, en cigarettes ou bien d’autres produits pour ensuite les livrer sur des sites d’orpaillage et des villages dans les régions du Nord et du Centre- Nord.

Au moment de l’interpellation de ces présumés malfrats, deux (02) véhicules, quatorze (14) futs de cyanure, plus d’une vingtaine de cartons contenant près de 1350 cartouches de cigarettes et divers autres objets ont été saisis entre leurs mains.