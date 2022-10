Burkina Faso: Wagner «soutient» le capitaine Ibrahim Traoré

Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgueni Prigojine, n’a pas caché sa position sur le Burkina Faso. Il soutient le coup d’Etat du capitaine Ibrahim Traoré.

Déjà présent au Mali, selon la presse internationale, le groupe Wagner serait-il en passe de s’étendre vers le Burkina Faso? Pour l’heure, rien n’est officiel. Mais, Wagner ne cesse de faire les yeux doux aux putschistes du Burkina Faso. Comme il l’a fait il y a de cela huit mois, le chef du groupe Evgueni Prigojine a déclaré son soutien au capitaine Ibrahim Traoré, acteur principal du coup d’Etat du vendredi 30 septembre 2022.

Dans sa déclaration rapportée par RFI, le patron de Wagner « souhaite la bienvenue » et apporte son « soutien » au capitaine Ibrahim Traoré, dont il assure qu’il « lutte pour la liberté et la justice ». Pour Evgueni Prigojine, le lieutenant-colonel Damiba « n’a pas justifié la confiance des jeunes officiers » qui l’avaient d’abord accompagné, avant, finalement, de le renverser, neuf mois plus tard.

« Jusqu’en janvier dernier, le peuple du Burkina Faso était sous le joug des colonialistes qui pillaient le peuple », déclare encore Prigojine, visant directement la France, avant d’estimer que les militaires putschistes « ont fait ce qui était nécessaire ».

La nouvelle junte au Burkina Faso ne cache pas sa volonté de revoir les accords qui lient Ouagadougou à Paris et de diversifier ses partenariats. La Russie est couramment souhaitée au sein de la population qui soutient Ibrahim Traoré et sa troupe. Lundi, Moscou a appelé au retour à l’ordre constitutionnel au Burkina Faso. « Nous souhaiterions que la situation au Burkina Faso se normalise au plus vite, que l’ordre soit totalement assuré dans le pays et qu’on revienne au plus vite dans le cadre de la légitimité », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien.