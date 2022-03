Burkina Faso: vers le retour de Roch Kaboré « dans une résidence familiale de son choix »

Les autorités du Burkina Faso ont annoncé ce jeudi, que des concertations sont en cours pour le retour de l’ancien président Roch Kaboré « dans une résidence familiale de son choix tout en garantissant sa sécurité ».

Mis sur la pression par la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui exige la libération immédiate et sans condition de l’ancien président Roch Kaboré, le Burkina Faso a réagi via un communiqué ce jeudi. Le pays des hommes intègres dit avoir pris acte des déclarations de la sous-région et rassure faire des pieds et des mains pour combler les attentes de l’organisation sous-régionale en ce qui concerne l’ex-président Kaboré.

« Sur la préoccupation liée à l’ancien Président du Faso, le Gouvernement du Burkina Faso tient à rassurer la Commission de la CEDEAO, ainsi que toute la Communauté internationale, que depuis un peu plus de trois semaines, des concertations ont été initiées au niveau national et se poursuivent dans l’optique d’aboutir au retour de l’ancien Président dans une résidence familiale de son choix tout en garantissant sa sécurité », indique le communiqué de l’Etat burkinabé .

Au demeurant, ajoute le document, « la famille de l’ancien Président, les autorités locales, ainsi que les délégations des organisations sous régionales ont été tenues au courant de ces concertations ».

Tout en soutenant une CEDEAO soucieuse des réalités de chaque peuple de la Communauté, le Gouvernement du Burkina Faso a réaffirmé le respect de ses engagements vis-à-vis des organisations sous régionales, africaines et internationales.

A l’issue d’une conférence de presse, le Jeudi 24 mars dernier, Alassane Bala Sakandé, président de l’ex-parti au pouvoir, le MPP, a dénoncé les conditions de « détention » du président Roch Kaboré. Pour lui, le « Président Kaboré n’est pas en résidence surveillée mais il est en détention ».