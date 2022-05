Burkina Faso: une douzaine de terroristes tués par l’armée dans la province de Soum

L’armée burkinabé a annoncé avoir neutralisé une douzaine de terroristes dans la Province de Soum. Parmi les combattants terroristes mis hors d’état de nuire, figure, selon l’armée, « l’influent » chef Tidiane Djibrilou Dicko, responsable de plusieurs attaques meurtrières dans le pays.

« Douze terroristes ont été tués dont l’influent chef Tidiane Djibrilou Dicko », a indiqué l’AIB qui rappelle qu’en juin 2021, le « leader terroriste » avait quitté les rangs de l’État islamique au grand Sahara (EIGS) pour rejoindre le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM).

Le groupe de Tidiane Djibrilou Dicko est responsable de nombreuses embuscades et attaques terroristes qui ont fait de nombreuses victimes dans la province de Soum (Sahel).

Le Burkina Faso fait face aux attaques terroristes depuis 2015. D’après les statistiques officielles, plus de 2000 morts civils et militaires et plus de 1,8 million de déplacés internes, ont été occasionnés par ses attaques armées qui ne cessent d’être répétitives.

Samedi, l’action coordonnée des forces armées et des forces de sécurité intérieure a permis de neutraliser une trentaine de terroristes dans les environs de Nouna et de Solenzo dans la région de la Boucle du Mouhoun. Du côté de l’armée burkinabè, on déplore la mort de deux soldats et de 17 autres blessés évacués et pris en charge.