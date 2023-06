Burkina Faso: Une cinquantaine de « terroristes » neutralisés lors d’une riposte armée dans le nord-ouest

L’armée burkinabè et ses supplétifs ont mené une opération de riposte réussie contre une attaque d’envergure perpétrée par des « terroristes » dans la province de la Kossi, au nord-ouest du Burkina Faso. Une cinquantaine d’assaillants ont été neutralisés lors de l’affrontement, marquant une victoire importante dans la lutte contre l’insécurité qui sévit dans le pays depuis plusieurs années.

Dans une réplique rapide à une attaque d’envergure, l’armée burkinabè et ses supplétifs ont réussi à neutraliser une cinquantaine de « terroristes » dans la localité de Barani, située dans la province de la Kossi, au nord-ouest du Burkina Faso. L’assaut, qui visait une équipe composée de militaires et de volontaires pour la défense de la patrie (VDP), a été repoussé avec succès grâce à l’intervention des forces combattantes et à l’appui des moyens aériens.

Selon les informations fournies par l’Agence d’information du Burkina (AIB), les assaillants, en grand nombre et circulant à moto, ont attaqué l’unité mixte de l’armée et des VDP. La riposte rapide a permis de mettre en déroute les terroristes, et une cinquantaine d’entre eux ont été abattus lors de l’affrontement.

L’AIB a rapporté que les terroristes, après avoir mené leur attaque, s’étaient regroupés sous un arbre pour évaluer le bilan de leur opération. C’est à ce moment-là qu’ils ont été décimés par des frappes aériennes. Les forces combattantes burkinabè continuent leurs opérations dans le but de restaurer l’intégrité territoriale et d’instaurer la paix sur tous les fronts.

Le Burkina Faso est confronté à une crise sécuritaire depuis 2015, qui a entraîné le déplacement massif de milliers de personnes et une crise humanitaire. Malgré les défis auxquels elles sont confrontées, les forces de défense et de sécurité du pays s’efforcent de regagner le contrôle de leur territoire.