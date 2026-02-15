Burkina Faso : une attaque à Titao détruit le camp militaire

Un groupe armé a pris d’assaut, samedi 14 février, la localité de Titao, située dans la région nord du Burkina Faso, à près de cinquante kilomètres de Ouahigouya. Les assaillants ont visé notamment le camp militaire implanté en ville.

Un groupe armé a pris d’assaut, samedi 14 février, la localité de Titao, située dans la région nord du Burkina Faso, à près de cinquante kilomètres de Ouahigouya. Les assaillants ont visé notamment le camp militaire implanté en ville.

Les bâtiments de la garnison ont été mis à sac et des équipements de télécommunications ont été détruits, privant la zone de certains services de communication. Plusieurs boutiques ont également été pillées au cours de l’attaque, selon des éléments rapportés localement.

Pour l’instant, aucune autorité ne s’est exprimée officiellement sur les faits et aucun bilan humain n’a été communiqué. Il s’agit, d’après les éléments disponibles, de la première offensive d’une telle envergure visant Titao depuis le début de la vague d’attaques terroristes en 2015.

Contexte

La progression de l’insécurité dans le pays a multiplié les incidents ces dernières années, et cette dernière agression intervient dans un climat déjà tendu pour les populations du Nord. L’impact sur les infrastructures et le commerce local alerte sur la fragilité des zones frontalières et des villes périphériques régulièrement ciblées.

Des habitants et des sources locales décrivent une scène de dévastation matérielle et un sentiment d’inquiétude grandissant parmi les riverains, qui attendent des éclaircissements des autorités de défense et de sécurité. Les prochains jours seront déterminants pour connaître l’ampleur réelle des dégâts et l’éventuelle évolution de la situation sur le terrain.