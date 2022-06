Burkina Faso: un gang de jeunes démantelé par la police à Ouagadougou

Dans le cadre de sa lutte contre le grand banditisme en milieu urbain, la police nationale du Burkina Faso, a annoncé ce mardi, avoir démantelé un gang de jeunes auteur de plusieurs braquages à Ouagadougou, la capitale du pays.

Une bande de jeunes braqueurs mis aux arrêts par la police burkinabé. Ce sont trois (03) jeunes hommes, âgés de 20 à 22 ans. Leur zone de prédilection était la ville de Ouagadougou et ses environs.

Disposant d’un arsenal de type militaire, notamment deux (02) fusils kalachnikovs, ces jeunes arpentaient les rues de la capitale tard dans la nuit, camouflés sous des tuniques. Ils jetaient leur dévolu sur les personnes roulant sur des engins « originaux ».

Lorsqu’ils en identifiaient une, ils la filaient jusque dans une zone sombre ou souvent même à domicile, la tenaient en respect, la dépouillaient de tous ses objets de valeur en plus de son engin. Et en cas de résistance, ils n’hésitaient pas à faire usage de leurs armes pour obtenir ce qu’ils voulaient. Il arrivait également qu’ils visitent certains lieux de commerce tels les boutiques de vente d’articles divers ou les alimentions, situées dans les zones où ils estimaient pouvoir opérer sans être inquiétés.

Une vingtaine de braquages opérés

Au cours de leurs auditions, il ressort qu’ils ont perpétré entre le 24 mars et le 24 mai 2022, près d’une vingtaine de braquages dans la ville de Ouagadougou et ses environs. Grâce à la collaboration des citoyens, le Commissariat de Police de l’Arrondissement de Bogodogo a réussi à mettre fin aux agissements de ce réseau.

Lors de l’interpellation des membres du groupe, il a été trouvé en leur possession, deux (02) fusils kalachnikovs, quatre (04) chargeurs, plus de six cents (600) munitions, trois (03) motos, des téléphones portables et divers autres objets.