Burkina Faso: un français soupçonné d’espionnage, arrêté puis libéré

Mathieu Pellerin avait été arrêté et détenu à Ouagadougou, vendredi 10 mars alors que les autorités burkinabè procédaient à des vérifications sur son travail. Le Français qui est un employé de l’organisation non gouvernementale « International Crisis Group », a finalement été libéré dimanche 12 mars.

Vendredi 10 mars, le français Mathieu Pellerin, employé de l’organisation non gouvernementale « International Crisis Group », avait été arrêté à Ouagadougou. Plusieurs internautes avaient très vite qualifié le français qui travaille au Burkina Faso d’« espion ».

Selon l’organisation non gouvernementale «International Crisis Group » qui travaille au Burkina Faso pour réduire les crises violentes qui affectent la population, Mathieu Joseph Pellerin est consultant de l’organisation pour le Sahel depuis 2018. « Dimanche soir, notre analyste consultant principal pour le Sahel, Mathieu Pellerin, a été libéré par les autorités Burkinabè », a annoncé, lundi, l’organisation dans un communiqué.

« L’International Crisis Group est une organisation non gouvernementale indépendante qui œuvre à prévenir les conflits meurtriers et à construire un monde plus pacifique. Le travail de M. Pellerin et de Crisis Group au Burkina Faso vise à réduire les crises violentes qui affectent la population de ce pays », peut-on lire dans le communiqué. L’organisation explique que c’est dans ce cadre que Mathieu Pellerin ainsi que d’autres membres de Crisis Group ont eu des discussions productives avec les autorités de transition sur la menace que les « groupes jihadistes » font peser sur les civils.

« Nous travaillons au Burkina Faso depuis plus de dix ans et avons toujours entretenu de bonnes relations avec les gouvernements qui s’y sont succédés durant cette période », a précisé International Crisis Group témoignant sa reconnaissance que M. Pellerin ait été libéré sain et sauf.