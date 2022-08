Burkina Faso: un chef terroriste tué par l’armée

Une offensive des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Burkina Faso, a permis de neutraliser Sadou Dicko, un leader charismatique du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM, affilié à Al-Qaïda et à l’État islamique au Grand Sahara).

L’information émane de Jeune Afrique. Selon le média, les services de sécurité burkinabè ont éliminé Sadou Dicko lors d’une offensive menée le 28 août 2022. Au cours de l’offensive, les soldats ont bénéficié du soutien de l’armée de l’air.

L’offensive a visé une base terroriste dans la localité de Soam, près de Matiacoali, à l’est du pays. « C’est au cours des affrontements que cette figure locale du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM, affilié à Al-Qaïda et à l’État islamique au Grand Sahara), a trouvé la mort. Cet homme originaire de Mourdeni avait débuté ses activités terroristes en 2019 », précise JA.

Sadou Dicko, 40 ans et figure locale du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, était au cœur de plusieurs actes terroristes, selon plusieurs sources.