Burkina Faso: un audit de 2 mois lancé à l’Assemblée Nationale

Né de la volonté du président Paul-Henri Damiba d’auditionner les différentes structures publiques de l’État, l’audit de l’Assemblée nationale va consister à l’examen des documents de gestion et à l’audition des personnes ressources internes et externes au Parlement.

Le Président de l’Assemblée législative de Transition, Pr Aboubacar Toguyéni, a présidé ce Jeudi 07 avril 2022, la cérémonie de lancement de l’audit de l’Assemblée nationale, gestion 2018-2021. Cette initiative fait suite à la volonté du président du Faso d’auditionner les différentes structures publiques de l’État.

Les six (06) contrôleurs d’État commis à la tâche ont deux mois pour auditionner l’ensemble des organes du Parlement burkinabè. « Le contrôle de l’Autorité supérieure de contrôle d’État et de la lutte contre la corruption va consister à l’examen des documents de gestion et à l’audition des personnes ressources internes et externes au Parlement », selon le communiqué de l’Assemblée Nationale du Burkina Faso. Toute chose qui devrait, selon le communiqué, « aboutir à la rédaction d’un rapport d’audit et à la formulation de recommandations pour améliorer le travail parlementaire ».

Le président Toguyéni a rassuré la délégation de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) de la disponibilité de son institution à accompagner cet audit.

