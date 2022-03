Burkina Faso: plusieurs morts et blessés dans l’explosion d’une mine sur l’axe Kaya-Dori

« Ce bond marque la deuxième plus forte augmentation mensuelle depuis le début de la crise humanitaire dans le pays il y a plus de trois ans », selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, Action contre la Faim, Médecins du Monde France et Oxfam.

Le taux des déplacés au Burkina Faso a connu une augmentation considérable ces dernières années. Selon les données de l’ONG de lutte contre la faim (ACF), la population déplacée a augmenté de 2 000 %, avec plus de 1,7 million de personnes déplacées, depuis janvier 2019. En effet, explique ACF, plus de 160 000 nouveaux déplacés ont été enregistrés en janvier.

Deux morts et plusieurs blessés après l’explosion d’une mine au passage d’un car d’une compagnie de transport ce dimanche sur l’axe Kaya-Dori, entre Taparko et Tougouri, a appris Radio Oméga. « Des renforts ont quitté Kaya pour secourir les blessés évacués au centre de santé de Tougouri », indique le média.

Un car d’une compagnie de transport a sauté sur une mine ce dimanche sur l’axe Kaya-Dori, entre Taparko et Tougouri. En absence de tout bilan officiel, des sources concordantes font mention de plusieurs pertes en vies humaines et plusieurs blessés.

