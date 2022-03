Burkina Faso: les membres de l’assemblée législative de la transition connus

Le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a choisi 21 personnes pour siéger au Parlement. 16 personnes sont nommées pour le compte des forces de défense et de sécurité alors que chacune des 13 régions que compte le pays a désigné un représentant. 8 postes ont été attribués à la classe politique toutes tendances confondues et 13 sièges ont été accordés aux acteurs de la société civile.

C’est désormais chose faite. Après avoir finalisé la charte de la transition politique, le Burkina Faso a enfin retenu les noms des personnes devant siéger à l’assemblée législative de la transition. Il s’agit des personnalités désignées par le Chef de l’Etat, de personnalités désignées par les OSC, des partis et mouvements politiques, des Forces de défense et de sécurité et les Forces vives des régions, à l’exception de la Région du Centre-nord.

