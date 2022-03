Burkina Faso: les grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 30 mars 2022

Le président du Burkina Faso, Paul-Henri Damiba, a présidé ce mercredi 30 mars, un Conseil des ministres qui a examiné des dossiers inscrits à son ordre du jour.

Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a présidé ce matin le conseil des ministres qui a examiné plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour. Le ministre de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, a fait le point à la presse à l’issue du conseil.

Au titre de la Primature, le conseil a adopté un décret portant intérim des ministres. Ce décret établit une répartition des ministres en cas d’absence ou d’indisponibilité d’un ministre, pour une meilleure organisation et une continuité du travail des membres du gouvernement.

Au titre du ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective, le conseil a adopté un premier dossier portant modification du décret n°2019-0305/PRES/PM/MINEFID du 15 avril 2019 portant définition et création des postes comptables des administrations des douanes, des impôts et du trésor a été adopté. Le décret vient rectifier, corriger et permettre au Burkina Faso d’être en conformité avec les directives communautaires que le pays avait ratifiées. Un second décret porte autorisation de perception des recettes relatives aux prestations de services de certains départements du ministère en charge de l’éducation.

Au titre du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, le conseil a adopté deux décrets. Le premier porte approbation des statuts particuliers des Services d’aides médicales d’urgence (SAMU) et le second est relatif à l’allègement des conditions d’entrée et de sortie au Burkina Faso par voie aérienne dans le contexte de la COVID-19, au regard de la régression des cas de contamination de la maladie.

Au titre des communications orales, le conseil a été informé de la libération de deux otages il y a quelques jours et de la rencontre entre les instances de la CEDEAO ici au Burkina. Une communication orale relative au communiqué final du dernier sommet de la CEDEAO a également été faite.