Burkina Faso: le président Roch Kabore a échappé à une « tentative d’assassinat », (MPP)

Le parti du président Roch Kabore, le Mouvement Du Peuple Pour Le Progres (MPP), a dénoncé ce lundi soir, une « tentative avortée d’assassinat du président démocratiquement élu Roch Marc Christain Kabore » et invité le peuple burkinabé à « rejeter ce coup de force rétrograde ».

La situation au Burkina Faso reste toujours confuse, malgré les quelques informations officielles qui nous parviennent par des sources interposées. Mais si on s’en tient compte de la déclaration officielle du parti au pouvoir, un coup de force militaire se précise au pays des hommes intègres. « Peuple du Burkina Faso, ce qui s’apparentait à une simple mutinerie engagée par quelques éléments de l’armée en date du 23 janvier 2022, s’achemine d’heure en heure, vers un coup de force militaire contre notre démocratie chèrement acquise« , regrette le Mouvement Du Peuple Pour Le Progres (MPP).

Selon les faits rapportés par le parti, une tentative d’assassinat du président démocratiquement élu Roch Kaboré et d’un ministre a été avortée, le palais de Kosyam a été encerclé par un groupe d’hommes lourdement armés et cagoulés, la radio et télévision nationales sont occupées par des hommes armés, le domicile privé du Chef de l’Etat saccagé et destruction de biens publics et privés.

« Démocratie et le refus de l’arbitraire pris en otage »

Pour le parti du président Roch Kabore, la situation en cours dans le pays, met en péril la démocratie chèrement acquise au prix d sang et de la sueur: « Notre démocratie est en péril, nous sommes entrain d’assister à un recul de notre pays dans ses fondamentaux vitaux. Notre démocratie et le refus de l’arbitraire acquis dans la sueur et le sang des filles et fils du pays sont en train d’être pris en otage par un groupe d’hommes armés aux desseins inavoués‘, déplore le MPP.

« Nous invitons les militants de toutes les structures du MPP, les sympathisants du MPP, l’ensemble des démocrates, des patriotes épris de justice et de paix à rejeter ce coup de force rétrograde et à se mobiliser immédiatement sur toute l’étendue du territoire dans les arrondissements, les secteurs et les quartiers des villes et villages pour faire échec à cette forfaiture ». Mouvement Du Peuple Pour Le Progres (MPP)

Prenant la communauté internationale à témoin, le MPP appelle les forces de défense et de sécurité loyalistes, patriotes et républicaines à se démarquer de cette énième tentative de déstabilisation des institutions de la république et à se mettre du coté du peuple burkinabé, de la légalité et de la démocratie.