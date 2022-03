Burkina Faso: « le président Kaboré n’est pas en résidence surveillée mais il est en détention »

En conférence de presse ce jeudi, soit 2 mois après le coup d’Etat du 24 janvier 2022 au Burkina Faso, l’ex parti au pouvoir, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), a exigé a libération du président déchu, Roch Kaboré, soulignant qu’il n’est pas en résidence surveillée, mais en détention.

Le président du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), Alassane Bala Sakandé, a dénoncé ce jeudi, les conditions de « détention » du président Roch Kaboré. Depuis l’arrestation de Roch Kaboré, « il a été déplacé d’un point A à un point B, d’un point B à un point C et probablement d’un point C à un point D« , a déclaré Alassane Bala Sakandé qui exige la libération immédiate et sans condition de Roch Kaboré.

Au cours de sa conférence de presse, il a tenu à préciser que Roch Kabore n’est pas en résidence surveillée mais en détention. « Le Président Kaboré n’est pas en résidence surveillée mais il est en détention. La résidence surveillée veut dire qu’on peut le garder chez lui, qu’il soit libre de ses mouvements à l’intérieur et qu’il soit gardé ».

« Une résidence surveillée où il ne peut passer qu’une heure avec ses enfants, où il n’a pas droit aux téléphones, il n’a pas droit à des visites (…) Aujourd’hui ne peut le voir que son médecin, ses aides de camps, ses enfants, son épouse et ce, pour une heure », a révélé Alassane Bala Sakandé qui déplore les conditions dans lesquelles l’ex-président est actuellement.

Cette sortie du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) intervient dans un contexte où, le parti semble être divisé. En effet, 46 membres du bureau politique national ont annoncé leur démission et d’autres pourraient suivre le pas dans les prochains jours.