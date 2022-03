Burkina Faso: le Président Damiba mobilise les anciens militaires « pour les besoins de la Nation »

Sous le régime du président Roch Kaboré, le Burkina Faso avait lancé et formé des Volontaires de Défense pour la Patrie (VDP), mais les attaques quasi-quotidiennes des terroristes, ont considérablement réduit l’effectif de toutes les composantes de Défense mobilisées par le pays pour faire front au terrorisme. Un besoin croissant d’accroître l’effectif de l’armée se faire donc ressentir depuis plusieurs mois. Et la solution, semble bien été trouvée par le chef de l’Etat puisque, ceux qui viendront gonfler l’effectif de l’armée cette fois-ci, ne seront pas des novices du domaine militaire, mais, des orfèvres en la matière.

Le Président Damiba lance « un ordre de mobilisation des anciens militaires au titre de la réserve pendant la période allant du 10 au 18 mars« , selon un décret rendu public lundi. La mobilisation qui concerne les militaires des catégories sous-officiers et militaires du rang admis à la retraite au cours des années 2019, 2020 et 2021 est lancée « pour les besoins de la Nation », précise le décret.

