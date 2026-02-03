Burkina Faso : le musicologue Sosthène Yaméogo arrêté à son domicile après un message critique envers la junte

Un ancien maître de conférences de l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, connu pour sa maîtrise de la musique, a disparu dans la matinée du samedi 31 janvier.

Selon les éléments disponibles, cet universitaire ne présentait pas le profil d’un opposant politique déclaré. Malgré cela, il a été enlevé à son domicile situé dans le quartier Ouaga 2000 à l’aube de cette même journée.

Des semaines avant sa disparition, il avait diffusé sur les réseaux sociaux un message dans lequel il s’en prenait avec virulence à la junte qui exerce le pouvoir.