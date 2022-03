Burkina Faso: le gouvernement met en garde contre la désinformation et appelle au patriotisme

Au Burkina Faso, le gouvernement a mis en garde les auteurs et relayeurs de fausses nouvelles ou de désinformations. Les autorités appellent également la population à faire preuve de patriotisme et à soutenir l’armée dans la lutte contre le terrorisme.

« De fausses informations mettant en cause l’engagement et l’unité des Forces de défense et de sécurité (FDS) dans la lutte contre le terrorisme sont véhiculées sur les réseaux sociaux par des Burkinabé qui ont fait le choix d’assurer ou de relayer la propagande de ceux qui endeuillent nos familles et jettent sur les chemins de l’exil interne des centaines de milliers de nos compatriotes »,a a révélé le gouvernement de transition du Burkina Faso dans un communiqué.

« Ces publications et agissements tendancieux qui sont de nature à impacter la cohésion au sein des FDS visent également à rompre le lien Armée-Nation, indispensable à une lutte victorieuse contre l’hydre terroriste. Dans ces moments difficiles que vit notre peuple, nous devons tous savoir raison garder et faire preuve de discernement. Il est impérieux d’éviter de porter dans l’espace public ou de se faire l’écho de publications incitant à la révolte, à la haine, à la violence et à la division entre les communautés », a souligné le communiqué.

« J’en appelle au sens du patriotisme et d’une citoyenneté responsable de tous pour consolider, les fondements de notre vivre-ensemble et assurer à notre peuple la victoire contre ceux qui nourrissent le dessein de l’asservir par la division, la violence aveugle et la terreur. En tout état de cause, il n’y aura pas d’impunité pour les auteurs de publications et autres agissements à caractère subversif, portant atteinte à l’ordre public, à la cohésion sociale et au moral des troupes. Aucune tolérance ne sera faite à ceux qui veulent par leurs actes accroitre la souffrance des populations déjà meurtries », assure le gouvernement du Burkina Faso.