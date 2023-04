Burkina Faso: le gouvernement décrète la mobilisation générale contre le terrorisme

Le gouvernement burkinabè a annoncé jeudi soir la mobilisation générale et la mise en garde afin de renforcer l’arsenal juridique et légal de l’Etat dans sa lutte contre le terrorisme. Cette décision survient après les récentes attaques terroristes ayant coûté la vie à au moins 44 civils dans la commune de Seytenga.

Depuis 2015, le Burkina Faso est régulièrement la cible d’attaques terroristes dans plusieurs de ses régions. Face à cette situation, le gouvernement burkinabè a multiplié les opérations antiterroristes depuis le mois de mars, notamment par des actions offensives aériennes contre les groupes armés terroristes, grâce à l’acquisition de nouveaux équipements militaires. Huit des treize régions que compte le pays sont actuellement sous état d’urgence.

Le colonel-major Kassoum Coulibaly, ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, a souligné que la mobilisation générale était indispensable pour défendre l’intégrité du territoire burkinabè et sécuriser les populations. La décision permet également aux autorités compétentes de recourir à l’emploi de défense, à titre individuel ou collectif, et d’imposer aux personnes physiques ou morales les sujétions indispensables pour atteindre ces objectifs.

- Publicité-

Les autorités ont également décidé de requérir les personnes, les biens et les services, ainsi que de soumettre à contrôle et à répartition les ressources au ravitaillement pour sécuriser l’ensemble des populations et leurs biens face au terrorisme.

Selon les agences humanitaires, la situation humanitaire s’est détériorée au Burkina Faso depuis 2022, touchant près d’une personne sur cinq dans le pays (soit environ 4,7 millions de personnes). Le gouvernement burkinabè a mis en place en janvier 2023 un Fonds de Soutien patriotique (FPS) alimenté par les taxes sur les boissons alcoolisées et les dons volontaires pour lutter contre le terrorisme, qui a déjà collecté plus de 12,2 millions de dollars. Cette mobilisation générale devrait renforcer la capacité de l’Etat à faire face à cette crise sécuritaire majeure.