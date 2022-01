Burkina Faso: « Le général Gilbert Diendéré est toujours détenu à la MACA”, Tribunal militaire

Le Tribunal militaire du Burkina Faso a indiqué mercredi, que le général Gilbert Diendéré n’a pas été libéré par la junte militaire, après le coup d’Etat. Le Tribunal rassure que le général est toujours détenu à la Maison d’arrêt et de correction des armées (MACA).

Contrairement aux informations qui inondent la toile depuis le coup de force militaire du Burkina Faso et qui laissent croire que la junte militaire a procédé à la libération de plusieurs détenus dont le général Gilbert Diendéré, le Tribunal militaire estime qu’aucun détenu n’a été libéré par la troupe du lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba.

“Le général Gilbert Diendéré est toujours détenu à la Maison d’arrêt et de correction des armées (MACA)” et “aucun détenu n’a été libéré”, a indiqué mercredi soir dans un communiqué le Tribunal militaire et précise que “le procès du dossier Thomas Sankara est suspendu en raison des événements survenus le 23 janvier 2022 et jours suivants”.