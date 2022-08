Burkina Faso : le couvre-feu prolongé dans la région du Sahel

Les autorités du Burkina Faso ont annoncé ce mardi, la prolongation du couvre-feu instauré dans la région du Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Pour une nouvelle fois, le couvre-feu instauré dans la région du Sahel a été prolongé au Burkina Faso. D’après le gouverneur de la région, le Lieutenant-colonel Rodolphe Sorgho, le couvre-feu a été prolongé pour 45 jours à compter de ce mardi 23 août 2022.

S’agissant des communes de Bani, Falangountou, Sampela, Seytenga, Gorom-Gorom, Markoye et Sebba, le couvre-feu commence à 22 heures et prend fin à 04 heures du matin et de zéro heure à 04 heures pour la ville de Djibo. Pour le reste du territoire régional, excepté le chef-lieu de la région Dori, le couvre-feu prend effet à 19 heures et fini à 05 heures du matin.

Le couvre-feu a été instauré dans la région du Sahel en raison des attaques terroristes insistantes. La région du Sahel est l’une des régions les plus menacées au Burkina Faso. Les groupes armés qui s’en prennent aux civils et les forces de l’ordre, n’ont cessé de revenir à la charge et tentent désormais d’isoler la région.

A plusieurs reprises, le pont de Naré, situé sur l’axe Kaya (Centre-nord) – Dori (Sahel), a été endommagé par des hommes armés non identifiés. Toutefois, les Forces de Défense et de Sécurité multiplient les efforts pour contrer la menace terroriste bien que grandissante.