Paul-Henri Damiba officialisé président du Burkina par le CC et va bientôt prêter serment

Le Conseil Constitutionnel du Burkina Faso a déclaré que le Lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba est le « Président du Faso à compter du 24 janvier 2022 et prêtera serment ».

Le Burkina Faso tourne définitivement la page de Roch Kaboré. Après analyse des derniers évènements de la vie politique du Burkina Faso, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision sur la vacance de la Présidence du Faso et la dévolution des fonctions du Président du Faso.

D’après les deux communiqués publiés ce jeudi, le Conseil Constitutionnel dit avoir pris acte de la vacance du pouvoir et de la lettre de démission du président Roch Kaboré. Plus loin dans les documents, l’institution a déclaré que le Lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba est le « Président du Faso à compter du 24 janvier 2022 et prêtera serment ». Le Conseil n’a toutefois pas donné de précision sur la date de cette prestation de serment.

Le Burkina Faso a viré dans une situation critique depuis le lundi 24 janvier 2022, date du renversent du président Roch Kaboré par une junte militaire dirigée par le Lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Arrêté puis, tenu en un lieu secret, Roch Kaboré qui s’en voudra à son « incapacité » devant la montée en puissance du terrorisme aux pays des hommes intègres, a fini par rendre sa démission.

Dans une interview accordée à Jeune Afrique, le patron du Mouvement du peuple pour le progrès, a déclaré être en bonne santé. Ce qui a été confirmé par les émissaires de la CEDEAO à Ouagadougou. L’organisation sous-régionale qui s’est montrée satisfaite, après sa rencontre avec Paul-Henri Damiba, a recommandé aux nouvelles autorités du Burkina Faso de mettre sur pied dans un délai raisonnable, un chronogramme de sortie de crise pour aller aux élections.