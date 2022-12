Burkina Faso: l’artiste Imilo Lechanceux cambriolé, des pièces et de l’argent emportés

L’artiste Imilo le chanceux, leader du Coupé décalé au Burkina Faso, a été victime d’un cambriolage. C’est à travers une série de post sur sa page Facebook que le chanteur a annoncé la nouvelle à ses fans.

A quelques jours des fêtes de fin d’année, l’insécurité prend de plus en plus d’ampleur au Burkina-Faso et le chanteur Imilo Lechanceux vient d’en faire les frais pour une énième fois. Des cambrioleurs ont réussi à s’introduire dans le véhicule du chanteur après avoir cassé les vitres, dans la nuit de ce lundi au mardi 13 décembre 2022.

Selon les premières informations rapportées par l’artiste sur sa page Facebook, les cambrioleurs sont partis avec les papiers de l’artiste et une somme d’argent dont le montant exact n’a pas encore été dévoilé.

Réagissant à cette mauvaise nouvelle, l’ancien Dj a ouvertement adressé un message aux hors-la-loi qui ont mené cette opération. « Salut Mr les cambrioleurs, je viens de me réveiller, comment vous vous sentez ? Moi, j’ai mal hein pati ! Ça fait 3 fois non ? pour l’argent, vous pouvez garder, mais svp pour les papiers et autres, j’en ai besoin, merci et bonne fête à vous », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Touchés par ce post, les fans ont très vite témoigné leur soutien moral à l’artiste à travers des commentaires.