Le président Ibrahim Traoré a déclaré l’acquisition de missiles plus puissants et d’autres équipements militaires visant à renforcer la lutte contre les terroristes qui ont attaqué le pays au cours des huit dernières années.

Selon le président Traoré, les nouveaux missiles ont été testés à Djibo en novembre 2023 et présentent une puissance considérablement accrue par rapport à leurs prédécesseurs. De plus, il a signalé l’acquisition en cours de ces missiles et d’autres équipements militaires, avec l’intention de passer d’une phase d’introduction à un stade plus avancé de la guerre.

En effet, le chef de l’État a souligné que l’équipement terrestre nécessaire à l’intensification de la lutte contre le terrorisme sera déployé au cours de l’année pour augmenter la puissance de feu des forces de sécurité. Dans ce contexte, le président a noté que la gestion rigoureuse des ressources a permis au pays de maintenir ses dépenses, malgré les coûts élevés associés à l’achat de nouveaux équipements militaires. Il a souligné les défis financiers liés à la lutte contre le terrorisme, précisant que les taxes instaurées à cet effet ne suffisent même pas à couvrir les coûts des « petits missiles ».

Par ailleurs, le chef de l’État a clarifié que toutes les dépenses ont été honorées grâce à une gestion rigoureuse des ressources, soulignant que l’argent du contribuable a financé toutes les armes en service. En conclusion, le président a rejeté l’idée de créer des comptes offshores pour financer la guerre, mettant en avant l’importance de la transparence dans la gestion des ressources et suggérant un renforcement du niveau de puissance de feu.