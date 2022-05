Burkina Faso: l’armée neutralise 39 terroristes au nord-ouest du pays

Au Burkina Faso, l’action coordonnée des forces armées et des forces de sécurité intérieure a permis de neutraliser une trentaine de terroristes dans les environs de Nouna et de Solenzo dans la région de la Boucle du Mouhoun, selon un communiqué publié par l’armée, le samedi 28 mai 2022.

Les Forces de Défense et de Sécurité du Burkina Faso ont annoncé samedi 28 mai, des offensives combinées qui ont permis de neutraliser 39 terroristes au nord-ouest du pays. « Ces actions, qui ont combiné actions terrestres et interventions aériennes, ont notamment permis « de neutraliser au moins 09 terroristes » dans la journée du 26 mai 2022 dans les environs de Bourasso (Province de la Kossi, région de la Boucle du Mouhoun)« , indique le communiqué de l’armée.

Le 27 mai 2022, informe les FDS, un accrochage est intervenu entre une unité en reconnaissance offensive et un groupe d’individus armés à hauteur de la même localité. « La vigoureuse riposte des éléments a mis hors de combat au moins 30 terroristes », a précisé les FDS ajoutant que plusieurs matériels de combat ont également été récupérés.

Du côté de l’armée burkinabè, on déplore la mort de deux soldats et de 17 autres blessés évacués et pris en charge.

Le Burkina Faso fait face aux attaques terroristes depuis plusieurs années. Ces derniers mois, les attaques se sont intensifiées avec à la clé, un bilan meurtrier assez élevé.

Mercredi 25 mai 2022, des habitants de Madjoari, un département du Burkina Faso situé dans la province de la Kompienga et dans la région de l’Est, ont été pris pour cible par des Individus armés non identifiés (IANI). Le bilan provisoire fait état d’une cinquantaine de personnes tuées.