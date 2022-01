Burkina Faso: la junte militaire interdit aux ministres du dernier gouvernement de Roch Kaboré de quitter le pays

Sauf autorisation préalable, les ministres du dernier gouvernement du président déchu, Roch Kaboré, sont strictement interdits de quitter le territoire national du Burkina Faso.

Le président du Mouvement patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR), Paul Henri Sandaogo Damiba, a rencontré ce mercredi, les membres du dernier gouvernement du président renversé, Roch Kaboré. La rencontre qui a eu lieu à huis clos, a donné lieu à certaines décisions.

D’après la radio Oméga, les anciens ministres ont reçu instruction de ne pas quitter le pays ni la capitale Ouagadougou, sauf autorisation préalable. Mais ils restent libres de tout mouvement à l’intérieur de la capitale Burkinabè. Les autres décisions prises lors de cette rencontre restent pour l’instant inconnues.

Mardi, au lendemain du coup d’Etat, plusieurs ministres avaient été arrêtés tout comme le président Roch Kaboré et détenus en un lieu tenu secret par les putschistes. Dans la foulée, la communauté internationale, à savoir la CEDEAO, l’Union Afrique et l’Union Européenne ont exigé, à travers des déclarations, le respect de l’intégrité physique de Roch Kaboré et des autorités détenues.