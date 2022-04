Burkina Faso: la feuille de route du gouvernement exposée aux députés

C’est désormais chose faite. La feuille de route du gouvernement de la transition au Burkina Faso a été présentée aux députés ce lundi 4 avril 2022. Dans le contenu du document, on note la lutte contre le terrorisme comme étant, la toute première priorité de la barque transitoire.

Des réformes, il y’en aura certes, mais la sécurité prime sur l’ensemble des priorités. Les nouvelles autorités du Burkina Faso veulent combler l’aspiration la plus profonde des hommes intègres sans perdre de vue l’impérieuse nécessité des actions sociales pour éviter une crise économique qui semble se profiler à l’horizon.

Devant les députés ce lundi, le Premier ministre Albert Ouedraogo a exposé dans de plus amples détails, le contenu de sa feuille de route. Sans surprise, l’accent a été mis sur la lutte contre le terrorisme.

« Le premier objectif de la feuille de route de mon gouvernement porte sur la lutte contre le terrorisme et la restauration de l’intégrité du territoire national (…) mon gouvernement, (…) déroule des actions visant à renforcer l’efficacité de l’action militaire sur le terrain et à améliorer la collaboration entre les FDS, les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) et les populations. Dans ce cadre, la consolidation et l’établissement de partenariats stratégiques, ainsi que la réorganisation du dispositif de sécurité nationale sont en cours », a déclaré le chef de la Primature.

La refondation de l’État et l’amélioration de la gouvernance

Face aux nombreux défis du moment, le gouvernement maintiendra, malgré tout, une politique budgétaire soutenable qui préservera la viabilité des finances publiques, a rassuré le Premier ministre, selon qui, le Burkina Faso « reste résolument engagé dans la dynamique de nouer et de consolider des partenariats fructueux avec l’UEMOA, la CEDEAO, les organisations régionales, les institutions internationales, les organismes de développement et les pays amis ».

« La refondation de l’État et l’amélioration de la gouvernance à tous les niveaux constituent le troisième objectif stratégique de la feuille de route de mon Gouvernement. Albert Ouedraogo

Pour le Premier ministre, pour relever les différents défis, qui s’opposeront « à notre marche victorieuse pour la paix et la sécurité, chaque citoyenne et chaque citoyen doit faire preuve de patriotisme, d’intégrité, de solidarité, de civisme, de sacrifice, de dialogue, d’amour du travail, qui sont, entre autres, des valeurs chères à chacun de nous et qui sont inscrites dans la Charte de la Transition« .

