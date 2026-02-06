Burkina Faso : la FBF recherche un sélectionneur pour l’équipe nationale de football, les Étalons

La Fédération burkinabè de football (FBF) a rendu public, ce vendredi 6 février 2026, un appel à candidatures visant à pourvoir le poste de sélectionneur de l’équipe nationale masculine A, les Étalons. Cette décision intervient après le renvoi de Brama Traoré et de son équipe technique, démis de leurs fonctions à la suite de la sortie du Burkina Faso en huitièmes de finale de la CAN 2025, perdue 3-0 contre la Côte d’Ivoire.

Les dossiers de candidature seront reçus pendant une période limitée, du 6 au 15 février 2026, précise le communiqué fédéral. La FBF rappelle que les postulants doivent posséder les certifications d’encadrement exigées par la Confédération africaine de football (CAF), gage de conformité avec les standards continentaux.

Un accent particulier est mis sur l’expérience pratique : les techniciens nationaux doivent justifier d’au moins cinq années cumulées d’activité dans l’encadrement d’équipes de Ligue 1 ou au sein de sélections nationales, tous niveaux confondus. Pour les candidats venus de l’étranger, l’expérience requise doit être équivalente, acquise auprès d’équipes professionnelles ou de sélections nationales A.

Profil recherché et compétences attendues