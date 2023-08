Burkina Faso : Emmanuel Macron fait une proposition à Ibrahim Traoré

Le président de la République française, Emmanuel Macron, a suggéré que Bertrand Cochery, qui est actuellement ambassadeur au Tchad, soit nommé ambassadeur du Burkina Faso.

En effet, le conseil des ministres français a approuvé la candidature de Bertrand Cochery et la semaine dernière, les autorités burkinabè ont reçu une lettre pour demander son agrément. Selon Africa Intelligence, l’ambassadeur français à N’Djamena devrait démissionner dans les mois à venir.

Toutefois, si la candidature de Bertrand Cochery est approuvée par Ouagadougou, il occupera son quatrième poste d’ambassadeur consécutif, après Conakry, Brazzaville et N’Djamena. Aussi, il est considéré comme un homme très expérimenté et compétent en matière d’Afrique. De plus, il a une expérience dans le Sahel, car, depuis 2019, il est ambassadeur au Tchad.

- Publicité-

Depuis mars dernier, Paris avait suggéré de nommer Mohamed Bouabdallah, qui est pour le moment le sous-directeur des affaires politiques des autorités de Transition au Burkina Faso. Mais, l’attente a été longue et Ouagadougou n’a pas répondu.

Notons que depuis le putsch du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022 qui a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, les relations entre Ouagadougou et Paris se sont détériorées.