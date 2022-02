Burkina Faso: des morts et des blessés dans une opération de désamorçage d’un engin explosif

Deux soldats morts et 4 blessés, tel est le bilan d’une opération de désamorçage d’un engin explosif qui a mal tourné à Solhan, dans la Province du Sahel.

Un détachement de la gendarmerie de Solhan, dans la province du Yagha, a tenté mardi, de désamorcer un engin explosif lors d’une patrouille. L’opération qui a mal tourné a fait 2 morts et 4 blessés, selon la presse d’Etat.

« Une patrouille du détachement de gendarmerie de Solhan, localité située à une quinzaine de kilomètres de Sebba, chef-lieu de la province du Yagha a découvert un engin explosif improvisé dans le cadre de sa mission de sécurisation des populations et de leurs biens », explique la source sécuritaire de l’AIB.

« Dans l’optique de désamorcer cette mine, elle a malheureusement explosé occasionnant ainsi deux morts dont un gendarme et un Volontaire pour la défense de la patrie (VDP) et quatre blessés », a-t-elle ajouté. « L’incident s’est passé précisément dans le village de Gongorgouol, situé au Sud et à une dizaine de kilomètres de Solhan », précise l’AIB.