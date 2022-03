Burkina Faso: défection au sein du parti de Roch Kaboré

Le parti de l’ex-président burkinabé Roch Kaboré, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), a enregistré une défection. Abdoulaye Mossé, un des cadres du parti, a annoncé sa démission « avec le sentiment d’une mission bien accomplie ».

Abdoulaye Mossé n’est plus membre du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP). « C’est avec grande conviction que je me suis engagé aux côtés de Roch Marc Christian Kaboré, Salifou Diallo, Simon Compaoré et bien d’autres camarades pour lancer en janvier 2014 le MPP« , a écrit sur sa page Facebook le désormais ancien militant de l’ancien parti au pouvoir.

« Je quitte aujourd’hui le MPP avec le sentiment d’une mission bien accomplie et je n’éprouve aucun regret d’avoir travaillé avec chacun de vous. La lutte se poursuivra dans d’autres cadres, avec la même détermination », a affirmé M. Mossé. Pour le dissident de l’ex-parti au pouvoir, « quitter le MPP ne signifie pas quitter Roch Marc Christian Kaboré ». « Je lui reste fidèle et loyal tout en espérant qu’il retrouve sa liberté dans les plus brefs délais ».

C’est la première défection au sein du MPP depuis le renversement du régie du président Roch Kaboré. Dans un environnement de course au positionnement politique, il n’est pas exclut que d’autres cadres suivent le pas de Abdoulaye Mossé. Le coup d’Etat du lundi 24 janvier n’aura été que la goutte d’eau qui a renversé le vaste puisque la mouvance, pressée par le peuple et l’opposition qui dénonçaient la situation sécuritaire et la mauvaise gestion du gouvernement, était en perte de vitesse. La pression étant forte, les grincements de dents se faisaient d’ores et déjà entendre au sein du MPP. Aussi, la série des remaniements ministériels n’a été du goût de tous les cadres du parti.