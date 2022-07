Burkina Faso: au moins 13 civils tués dans une nouvelle attaque au nord-ouest du pays

Une nouvelle attaque des hommes armés, rapportée par des médias locaux du Burkina Faso, a fait au moins 13 morts, tous des civils. L’attaque a eu lieu à Bourasso, Boucle du Mouhoun, dans la région nord-ouest du pays.

Dimanche 03 juillet 2022, des hommes armés non identifiés, ont fait irruption dans la commune rurale de Bourasso, Boucle du Mouhoun, dans la partie nord-ouest du Burkina Faso. D’après nos informations, au moins 13 civils ont été froidement tués par les assaillants.

« D’importants dégâts matériels sont également à déplorer », indiquent nos sources. La partie nord du Burkina Faso est de plus en plus attaquée par des hommes armés. Au moins quatre personnes ont été tuées samedi, dans une attaque des hommes armés dans le centre-nord du Burkina Faso. L’armée a mené une offensive de riposte dans la même journée et a réussi à neutraliser 07 des hommes armés.

Vendredi, 04 personnes sont mortes dans l’explosion d’une mine au passage de leur véhicule, dans le centre-nord du pays. Mercredi, trois (03) attaques ont été enregistrées, avec au moins trois terroristes tués dans la région du Sahel.