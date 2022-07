Burkina Faso: au moins 06 soldats blessés et 04 civils tués au centre-nord du pays

Des hommes armés non identifiés ont attaqué ce dimanche 10 juillet 2022, la province de Sanmatenga, située dans la région du Centre-Nord, tuant 04 civils.

Six (06) Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) ont été tués dans une attaque des hommes armés qui ont pris pour cible le détachement de Barsalogho, dans la province de Sanmatenga, située dans la région centre-nord du Burkina Faso.

L’attaque, selon nos sources, a fait également quatre (04) civils tués. Des armes, des pick-up emportés et incendiés. La plateforme Sahel Security Alerts, fait de son côté, un bilan de 08 soldats blessés. « Un groupe armé a assiégé ce matin, la ville de Barsalogho obligeant l’armée à battre en retraite. Bilan provisoire: 4 civils tués, 8 soldats blessés, 6 pickups et de l’armement emportés, dégâts matériels énormes dans la base et en ville« , a tweeté la plateforme ce dimanche 10 juillet 2022.

Pour l’heure, aucun communiqué officiel n’a été fait sur cette énième attaque meurtrière. Dimanche 03 juillet 2022, des hommes armés non identifiés, ont fait irruption dans la commune rurale de Bourasso, Boucle du Mouhoun, dans la partie nord-ouest du Burkina Faso. D’après nos informations, au moins 13 civils ont été froidement tués par les assaillants.