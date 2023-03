Burkina Faso: attaque armée meurtrière contre des policiers à Tougan

Deux policiers ont été tués dans une attaque perpétrée contre le commissariat de Police et la gendarmerie de la ville de Tougan, située dans la province du Sourou au nord-ouest du Burkina Faso. Les assaillants armés ont lancé l’attaque tôt le matin du 21 mars, faisant plusieurs victimes parmi les forces de sécurité.

Selon des sources locales, les premiers tirs ont été entendus vers 5 heures 30 du matin et ont duré environ 45 minutes. Les assaillants ont ciblé à la fois le commissariat de police et la gendarmerie, laissant derrière eux, un bilan provisoire de deux policiers tués et plusieurs assaillants morts. Les autorités locales n’ont pas encore commenté officiellement cet incident.

Cette attaque s’inscrit dans une série d’attaques armées de plus en plus fréquentes contre les forces de sécurité au Burkina Faso, en particulier dans les régions du nord et de l’est. Ces attaques sont souvent attribuées à des groupes djihadistes qui opèrent dans la région et qui cherchent à saper la stabilité du pays.

Le gouvernement burkinabè a récemment intensifié ses efforts pour lutter contre ces groupes djihadistes, en lançant des opérations militaires dans les zones touchées et en renforçant la coopération régionale et internationale en matière de sécurité. Cependant, malgré ces efforts, les attaques continuent de se produire, mettant en évidence les défis complexes auxquels le pays est confronté.

Cette attaque souligne une fois de plus la fragilité de la sécurité au Burkina Faso et les risques auxquels les forces de défense et de sécurité sont confrontées dans l’exercice de leurs fonctions. Les autorités doivent redoubler d’efforts pour protéger les civils et les forces de sécurité, renforcer la sécurité dans les zones touchées et poursuivre les efforts pour démanteler les groupes djihadistes qui menacent la stabilité du pays.