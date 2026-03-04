Burkina Faso: Amir Abdou présenté jeudi comme nouveau sélectionneur des Étalons

Jeudi à 10h, la Fédération Burkinabè de Football (FBF) organisera la cérémonie officielle de présentation d’Amir Abdou au siège de l’instance fédérale. Le technicien comorien, choisi récemment pour prendre la direction des Étalons, a déjà regagné Ouagadougou afin d’entamer sa mission à la tête de la sélection nationale.

L’annonce de cette prise de fonctions a été confirmée mercredi par la FBF. Appelé à intervenir peu après la CAN, Abdou hérite d’un défi majeur : relancer l’équipe et l’orienter vers de nouveaux résultats convaincants.

Parmi les points les plus attendus lors de sa présentation figurent son projet sportif pour les Étalons, la méthode de travail qu’il souhaite instaurer et la composition de l’encadrement technique qui l’accompagnera.

