Burkina Faso: Aboubacar Toguyeni élu Président de l’Assemblée législative de transition

Le Professeur Aboubacar Toguyeni a été élu Président de l’Assemblée législative de transition (ALT) au cours de la session inaugurale, ce 22 mars 2022, a annoncé le Parlement burkinabé.

Enseignant de formation, Aboubacar Toguyeni prend les rênes de l’assemblée législative de la transition au Burkina Faso. Il a été élu ce mardi, par la majorité des 70 députés désignés de la transition face à deux autres candidats, Zarata Zoungrana, une commerçante et Arouna Louré, un médecin. Le troisième candidat Moumouni Dialla, Président du conseil national de la jeunesse a, quant à lui, retiré sa candidature

« Je veillerai au contrôle de l’action du gouvernement, à la défense des intérêts du peuple (…) », a déclaré Aboubacar Toguyeni qui entend axer son mandat sur la situation sécuritaire du pays. « J’ai accepté de quitter mon domaine de l’enseignement, de la recherche et du développement non pas par ambition personnelle mais parce que je crois fermement à la contribution nécessaire de tous les Burkinabè pour la construction d’un Burkina nouveau », a dit le nouveau président de l’Assemblée législative de Transition.

Qui est Aboubacar Toguyeni?

Né le 17 avril 1964 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Aboubacar Toguyeni est titulaire d’une Thèse de Doctorat avec mention Biologie et Agronomie, option Sciences halieutiques de l’Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes en France, en 1996. Aboubacar Toguyeni a gravi les échelons de la hiérarchie universitaire et est devenu en 2017, Professeur Titulaire en Sciences halieutiques.

Jusqu’ici Directeur de l’Ecole doctorale Sciences naturelles et Agronomie à l’Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, il est également membre de l’Académie nationale des Sciences, des Arts et des Lettres du Burkina Faso (ANSAL-BF), Directeur de l’Ecole doctorale Sciences naturelles et Agronomie (ED-SNA), Secrétaire Exécutif du Réseau des Universités du Sahel pour la Résilience (REUNIR), Directeur du Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les Ressources naturelles et les Sciences de l’Environnement (LERNSE).

De 2012 à 2019, il a été Vice-président chargé de la recherche, de la prospective et de la coopération internationale à l’Université Nazi Boni. Depuis 2007, il est Expert Chaires du Sud / CUD (Belgique), Centre de Formation et de Recherche en Aquaculture (CEFRA) / Université de Liège (ULG) / Belgique. Depuis 2020 : Directeur du Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les Ressources Naturelles et les Sciences de l’Environnement (LERNSE).

De 2006 à 2012 : Chef du laboratoire de génétique moléculaire du Centre international de recherche-développement sur l’élevage en zone subhumide (CIRDES). Dans le domaine de la production universitaire, il a travaillé sur plusieurs thèmes de recherche notamment le système intégré de productions agricoles, la valorisation des ressources génétiques locales, l’étude de la diversité ichtyologique, etc. Il a publié et co-publié une quarantaine d’articles scientifiques.

Le Pr Toguyeni a assuré l’encadrement d’une dizaine de thèses de doctorat d’Université. Il a assuré la valorisation de son expertise scientifique dans plusieurs pays d’Afrique, d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Australie. Il a été membre de plusieurs comités scientifiques dont le Comité Scientifique National de Biosécurité (CSNB) en 2009, le Comité d’Organisation des Journées Scientifiques de l’Université Polytechnique de Bobo en 2014 et 2016, et le Comité Scientifique du Symposium International pour la Science et la Technologie (SIST 2016). Depuis 2005, il est membre de la société savante World Aquaculture Society (WAS). Il est marié et père de trois (3) enfants.