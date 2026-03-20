Burkina Faso : À l’Aïd, Ibrahim Traoré appelle à la cohésion nationale et salue les Forces combattantes

Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présenté ses vœux à la communauté musulmane et à l’ensemble des citoyens burkinabè à l’occasion de la fête de l’Aïd El-Fitr, célébrée le vendredi 20 mars 2026, appelant à la pérennisation des valeurs religieuses et sociales cultivées durant le mois de jeûne du Ramadan.

Dans un message rendu public le même jour, le chef de l’État a souligné l’importance de la solidarité, de la foi et de la piété comme ressorts du vivre-ensemble et de la cohésion nationale. Il a invité les Burkinabè à traduire ces principes religieux en actes quotidiens, estimant qu’ils contribuent à bâtir une nation inclusive tournée vers la paix et la fraternité.

Le message présidentiel a également rendu hommage aux Forces engagées sur les différents théâtres d’opération à l’intérieur du pays. Le président a salué la bravoure et l’engagement des militaires mobilisés dans les actions visant la reconquête de l’intégrité du territoire national, exprimant reconnaissance et soutien à leur action.

Contexte religieux et social de la célébration

L’Aïd El-Fitr clôt le mois sacré du Ramadan, période de jeûne, de prière et d’aumône pour les musulmans. Cette fête se traduit habituellement par des prières communautaires, des retrouvailles familiales et des gestes de solidarité envers les plus démunis, rappelle le communiqué présidentiel. Dans son allocution, Ibrahim Traoré a encouragé la poursuite de ces pratiques en dehors du cadre strictement religieux, comme composantes du lien social.

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Le chef de l’État a mis l’accent sur la dimension civique des actions issues du Ramadan, appelant à une mise en œuvre quotidienne des valeurs de respect mutuel et d’entraide. Selon lui, la foi et la piété, lorsqu’elles se déclinent en actions concrètes, renforcent la résilience des communautés face aux défis sociaux et sécuritaires.

Le message intervient alors que le pays demeure confronté à des défis sur le plan sécuritaire, qui mobilisent les Forces engagées sur plusieurs fronts. Sans détailler les opérations en cours, le président a salué l’abnégation des soldats et leur contribution à la protection des populations et des territoires.

Outre l’hommage rendu aux militaires, le président a exprimé des prières pour que les actes de dévotion et de solidarité accomplis pendant le Ramadan soient reçus favorablement, insistant sur la nécessité d’un esprit de paix et de rassemblement national.

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