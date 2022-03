Burkina Faso: 5 présumés voleurs interpellés

La police burkinabé a procédé à de nouvelles interpellations dans le cadre de sa mission de lutte contre l’insécurité urbaine. Les individus arrêtés étaient spécialisés dans le vol et le recel des engins de 2 et 3 roues.

C’est un réseau bien organisé, composé de cinq (05) individus qui vient d’être démantelé par la Police Nationale. Le vol et le recel des engins à deux (02) et trois (03) roues étaient entre autres activités qu’ils menaient quotidiennement dans plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou, notamment Tampouy, Kamboinsin, Yagma et dans la commune rurale de Laye.

Ces individus, dont l’âge est compris entre 26 et 32 ans, en plus de dépouiller leurs victimes de leurs biens sur la voie publique à des heures tardives à l’aide d’un pistolet automatique, opéraient également dans les domiciles par effractions ou par escalades des murs. Ils n’hésitaient pas aussi à passer à l’action dans la journée lorsque l’occasion se présentait.

Le butin ainsi obtenu était vendu à des receleurs moyennant une somme forfaitaire variant entre 300.000 et 400.000 FCFA, en fonction des marques et de l’état de l’engin. Les investigations menées par la Brigade de Recherches du Commissariat de Police de l’Arrondissement de Sig-Noghin ont permis de mettre fin au parcours de ces présumés malfrats et de les conduire au parquet près le Tribunal de Grande Instance de Ouaga I pour les suites judiciaires.

Au moment de leur interpellation, plusieurs objets ont été saisis entre leurs mains parmi lesquels un tricycle, 9 motos et un sac contenant un lot de clés.