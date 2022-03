Burkina Faso: 5 présumés malfrats arrêtés par la police

Le premier groupe, formé d’un binôme, s’était spécialisé dans les vols à main armée et les vols avec effraction. Ils opéraient tard la nuit, dans les endroits isolés et mal éclairés de plusieurs quartiers tels Toeyibin, Patte-d’Oie et Pissy.

Après plusieurs enquêtes minutieuses, la police burkinabé a réussi à mettre fin aux activités malsaines de cinq (05) présumés délinquants qui écumaient la capitale burkinabè et parmi eux, deux (02) ont été déjà déférés. Evoluant au sein de trois (03) réseaux différents, ces présumés malfrats, dont l’âge est compris entre 16 et 40 ans s’adonnaient à plusieurs types d’infractions.

