Burkina Faso: 4 réseaux de présumés délinquants démantelés

La police Burkinabé a annoncé ce vendredi, avoir mis fin aux activités mafieuses de 4 groupes de présumés malfrats qui opéraient à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

Ils sont plus d’une dizaine de présumés malfrats appartenant à quatre (04) groupes différents qui sont tombés dans les filets de la Police Nationale et ce, après plusieurs mois d’activités malsaines troublant la quiétude des honnêtes citoyens de la ville de Ouagadougou et environnants. L’enquête a été menée par le Service Régional de la Police Judiciaire du Centre (SRPJ-Centre) avec le concours de plusieurs autres services de Police, notamment le Commissariat Central de Police, les Commissariats d’arrondissement et la Brigade Anti-Criminalité (BAC).

Vols, falsification de billet et acte de stellionat

Parmi les quatre (04) réseaux démantelés figurent deux (02) qui se livraient à des actes de vols d’engins à deux (02) roues, d’agressions, d’attaques à main armée dans les lieux de commerces tels que les boutiques Orange money, les stations-services ainsi que les alimentations. Un (01) autre réseau avait fait de l’arnaque sa principale activité en utilisant des coupures de papiers noirs en forme de billets de banque peints en francs CFA et en Euro pour appâter ses victimes. A ces trois (03) réseaux, s’ajoute un quatrième qui s’était spécialisé dans les faits de stellionat, de complicité de stellionat et de corruption.

Il est à noter également que certains parmi ces présumés délinquants étaient parfois impitoyables et n’hésitaient pas à faire usage de leurs armes pour obtenir ce qu’ils voulaient en cas de résistance de leurs victimes.

Au cours des différentes interpellations, plusieurs objets ont été saisis des mains des présumés malfrats, notamment une Kalachnikov, un Pistolet Automatique, près de quatre cent (400) munitions, une dizaine d’engins à deux (02) roues, un sac contenant deux (02) lots de papiers noirs en forme de billets de banque dont l’un en coupure de 10.000 FCFA équivalent à 150.000.000 FCFA et l’autre en coupure d’Euros équivalent à 7.000.000 d’Euros, des armes blanches et divers autres objets.