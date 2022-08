Burkina Faso: 28 terroristes neutralisés et des bases détruites dans l’Est du pays

Au moins 28 terroristes ont été tués et 03 bases logistiques détruites, dimanche, dans des contre-offensives de l’armée burkinabé dans l’Est du pays, annoncent des sources locales.

Ancrées dans leur lutte contre le terrorisme, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Burkina Faso, poursuivent les offensives anti-terroristes. Dimanche 28 août 2022, elles ont mené une offensive stratégique contre les groupes armés à Soam, dans l’Est du pays. Au total, dix (10) hommes armés non identifiés ont été tués dans cette attaque.

Une nouvelle offensive a été lancée dans la région du Sahel du Burkina Faso et a fait au moins 18 morts dans le rang des combattants terroristes. « Du matériel de guerre récupéré. Un soldat tué au Sahel », précisent nos sources. Trois (03) bases terroristes ont également été détruites lors des opérations militaires.

Dans le même temps, on apprend ce lundi, qu’une nouvelle incursion des hommes armés a eu lieu dans la ville de Solenzo. Aucun bilan n’est disponible pour l’instant.

Le Burkina Faso qui fait face à une montée terroriste, s’équipe militairement et développe de nouvelles stratégies de lutte pour venir à bout des terroristes. Mais le résultat sur le terrain est mitigé pour l’heure et fait objet de nombreuses critiques, mêmes les plus acerbes. Cependant, le président Damiba n’a point de doute quant à la capacité du Burkina Faso de relever les défis auquel il est confronté. Il croit en un Burkina Faso uni, déterminé et fort pour vaincre le terrorisme.