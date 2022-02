Burkina Faso: 2 groupes de présumés délinquants arrêtés par la police

La police nationale du Burkina Faso a annoncé ce jeudi, l’arrestation de deux groupes de présumés délinquants. Ils sont au total six (06) présumés malfrats, dont une (01) dame âgée de 50 ans qui ont été mis aux arrêts.

La lutte contre la délinquance urbaine se poursuit au Burkina Faso. La police multiplie les investigations dans l’exercice de sa mission, afin d’assurer la sécurité de la population urbaine. Dans un communiqué ce jeudi, elle a annoncé avoir mis fin aux activités de deux groupes de présumés délinquants.

Au total, ils sont 6 individus avoir été arrêtés dans cette opération policière. Parmi les 6, figure une personne âgée de 50 ans. Les cinq (05) individus sont en majorité des récidivistes, dont l’âge est compris entre 21 et 40 ans, évoluaient en groupe et s’adonnaient aux vols et agressions à main armée, et au trafic de stupéfiants.

Mode opération

Pour ce qui est de leur mode opératoire, ils agissaient nuitamment en escaladant les murs des domiciles pendant le sommeil de leurs occupants et en ressortaient aisément par la grande porte avec les objets volés. Il arrivait également qu’ils sillonnent les artères de la ville et une fois qu’une victime a été identifiée, ils la filaient jusqu’à une zone sombre ou moins sécurisée. Là, ils la tenaient en respect à l’aide de leurs armes et la dépouillent de ses biens. Le butin obtenu était revendu ou échangé avec de la cocaïne et du chanvre indien dans un pays voisin.

Quant à la quinquagénaire, elle évoluait en solo dans l’importation et la commercialisation des produits pharmaceutiques prohibés communément appelés « médicaments de la rue ». Basée à Ouagadougou, elle se faisait livrer sa marchandise depuis un pays voisin en petites quantités, via les transports en commun, qu’elle stockait dans un magasin. Elle écoulait ensuite les produits à travers le territoire national et même à l’étranger.

Grâce à la collaboration de la population, les investigations menées ont permis de saisir des armes blanches, des engins à deux (02) roues, plus de quatre (04) tonnes de produits pharmaceutiques prohibés, trois (03) kilogrammes de chanvre indien, de la cocaïne et autres objets.