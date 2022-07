Burkina Faso: 17 terroristes tués par l’armée au centre-nord du pays

L’armée burkinabé a annoncé mercredi, avoir tué une dizaine de terroristes dans des offensives menées, suite à l’attaque armée contre un détachement militaire de Barsalogho, province du Sanmatenga, région du centre-nord du Burkina Faso.

L’armée burkinabé a multiplié les offensives contre les groupes armés dans le centre du pays. L’opération a mobilisé des unités terrestres et des appuis aériens et plusieurs raids ont été menés sur des « bases terroristes » identifiées grâce aux services de renseignement.

« Au bilan, on dénombre au moins 17 terroristes neutralisés. Sur les bases démantelées, une importante quantité d’armes et de munitions ont été saisies. Des lots de médicaments, des vivres, des engins explosifs, des moyens roulants, des moyens de communication et divers autres matériels ont également été récupérés ou détruits », indique le communiqué de l’armée qui précise qu’aucune perte n’a été enregistrée dans le rang des soldats.

Ses offensives constituent la réplique de l’armée, suite à l’attaque armée contre un détachement militaire de Barsalogho, province du Sanmatenga, région du centre-nord du Burkina Faso. L’attaque qui a eu lieu dimanche 10 juillet, a fait six (06) mort dans le rang des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

L’attaque, selon nos sources, a fait également quatre (04) civils tués. Des armes, des pick-up emportés et incendiés. La plateforme Sahel Security Alerts, fait de son côté, un bilan de 08 soldats blessés.