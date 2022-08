Burkina Faso: 03 présumés braqueurs dans les mailles de la police nationale

A travers un communiqué ce mercredi, la police nationale du Burkina Faso, a annoncé avoir interpellé trois (03) présumés braqueurs. Les concernés seront conduits devant le Procureur pour répondre de leur acte.

Ils sont au nombre de trois, tous de nationalité étrangère et ils s’étaient spécialisés dans les agressions à main armée. Un des leurs se rendait dans une agence bancaire pour identifier un client ayant effectué un important retrait d’argent. Le signalement du client était ensuite transmis par message WhatsApp aux deux autres délinquants embusqués qui se chargeraient de mettre la victime en respect puis de la déposséder de son argent.

Grâce au flair des hommes du Commissaire de Police Tuemboira Bonzi, Commissaire de Police de l’Arrondissement (CPA) de Bogodogo, ce réseau de présumés délinquants ayant causé un préjudice financier de 53.510.000 FCFA n’inquiétera plus les honnêtes citoyens.

Un pistolet factice, des numéraires, deux (02) motocyclettes de marque P150, cinq (05) téléphones portables, dix (10) cartes SIM de pays étrangers et des devises étrangères ont été saisis au cours des investigations. L’enquête policière est close et les trois présumés délinquants seront conduits devant le Procureur du Faso près du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou.

Dans le cadre de sa lutte contre la criminalité urbaine, la police nationale du Burkina Faso a annoncé lundi, avoir mis aux arrêts, un présumé assassin d’une employée de buvette à Ouagadougou.

Selon son récit, tout a commencé suite à une rupture de leur relation. Après que la victime l’ait informé téléphoniquement de sa volonté de mettre définitivement fin à leur relation, il aurait décidé de la rencontrer sur le chemin de retour de son travail, dans le but de se réconcilier. Et face au refus catégorique de celle-ci, il lui aurait infligé un coup de poing qui a occasionné sa mort. Il affirme également avoir abandonné le corps sur place et emporté entre autres, le téléphone portable de la victime.