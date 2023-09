Burkina Faso : 02 Gendarmes ivoiriens capturés sur un site d’orpaillage clandestin

- Publicité-

Dans une localité burkinabè frontalière à la Côte d’Ivoire, deux gendarmes ivoiriens qui se trouvaient sur un site d’orpaillage clandestin en territoire burkinabè ont été arrêtés mardi 19 septembre 2023, rapporte un message échangé entre les autorités ivoiriennes.

Mardi 19 septembre 2023, deux gendarmes ivoiriens ont été capturés sur un site d’orpaillage clandestin au Burkina Faso, selon un message qui a fuité sur les réseaux sociaux et qui prétend émaner de sources internes des forces de sécurité ivoiriennes. Dénommé « Kouamé Ya », le site d’orpaillage clandestin se situe dans un village à la frontière frontalier ivoiro-burkinabè.

Le message des autorités qui a fuité fait cas de « l’arrestation et [de la] détention au Burkina Faso de deux gendarmes de l’escadron de gendarmerie de Bouna, appréhendés sur un site d’orpaillage clandestin appelé Kouamé Ya, depuis le mardi 19 septembre 2023 ». Selon des sources sécuritaires burkinabé, il s’agit du MDC Konan Yao Toussaint et Kessé Mah Stéphane, appartenant à l’escadron de gendarmerie de Bouna dans la région du Bounkani, situé au Nord-est de la Côte d’Ivoire. Une région fait frontière avec le Ghana et le Burkina Faso.

Selon les autorités burkinabè, les soldats auraient donné des versions différentes sur l’objet de leur présence sur le site d’orpaillage. Toutefois, les autorités des deux pays sont en pourparlers pour obtenir la libération des gendarmes détenus à Ouagadougou. « Une médiation impliquant le Sous-Préfet de Danoa et le commandant de l’escadron de gendarmerie de Bouna est en cours pour obtenir la libération des détenus qui ont été transférés à Ouagadougou, le mercredi 20 septembre 2023 », précise le message.

Cet incident rappelle celui de mars 2023, où trois policiers ivoiriens avaient été interpellés dans la zone frontalière entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso par des chasseurs traditionnels Dozos.