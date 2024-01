Burkina – Effort de guerre: Prélèvement de 1% sur le salaire de tous les travailleurs

- Publicité-

Pour équiper davantage les Forces de défense et de sécurité ( FDS) et « accélérer la reconquête du territoire national », le gouvernement burkinabè a décidé du prélèvement de 1% sur le salaire net de tous les travailleurs du public et du privé pendant une année, 25% sur les primes des travailleurs et 5% sur le salaire des ministres.

Selon le conseil des ministres de ce vendredi 5 janvier 2024, le gouvernement du Burkina a annoncé un prélèvement de 1% sur le salaire net de tous les travailleurs du public et du privé «au bénéfice du Fonds de soutien patriotique en vue d’accélérer la reconquête du territoire national». En effet, présidé par le Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim TRAORE a décidé de renouveler le prélèvement de 5% sur les salaires des membres du gouvernement pour contribuer au Fonds de soutien patriotique (FSP) « en vue d’accélérer la reconquête du territoire national ».

Dans le même sens, il convient de rappeler que « le Président de la Transition renonce toujours à son salaire de Chef de l’Etat ». Dans la même dynamique, le Conseil des ministres de ce jour a décidé du prélèvement de 1% sur le salaire net de tous les travailleurs du public et du privé.

« A côté de ce prélèvement sur les rémunérations, il y a un prélèvement de 25% sur les primes dans tous les départements ministériels où il y a des primes prévues et également au niveau des sociétés d’Etat et des EPE pour alimenter le Fonds de soutien patriotique », a indiqué le ministre en charge des Finances, Aboubakar Nacanabo.

« Cette contribution compte pour l’année 2024 et vise à améliorer d’une part, l’équipement des forces combattantes résolument engagées sur les différents théâtres des opérations et d’autre part, la prime des Volontaires pour la défense de la patrie qui passe de 60 000 à 80 000 FCFA », précise la direction de la communication de la Présidence du Faso dans son compte rendu.