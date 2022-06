Burkina: des tirs mortels à la base aérienne, le Parquet militaire explique les faits

Deux morts et un blessé conduit d’urgence à l’hôpital, tel est le bilan annoncé dans l’après-midi de ce mercredi 22 juin, par le Parquet militaire de Ouagadougou, sur l’incident mortel survenu à la base aérienne de la capitale du pays.

Dans un communiqué, ce mercredi, le Procureur militaire du Burkina Faso, a indiqué qu’un incident mortel s’est produit dans la nuit du mardi 21 juin 2022 aux alentours de 20 heures, dans le périmètre de sécurité de la base aérienne de Ouagadougou.

Cet incident, précise le Procureur, a occasionné la mort de « deux personnes de sexe féminin« . « Une troisième personne a été blessée et conduite à l’hôpital pour des soins appropriés », indique le communiqué du Parquet, ajoutant que le procureur militaire s’est « rendu immédiatement sur les lieux et une enquête a été ouverte, afin de situer les circonstances exactes et les responsabilités ».

Revenant sur les faits, le Procureur Militaire a relaté: « qu’un véhicule de marque Toyota rav4 immatriculé 6697 E403 s’est retrouvé dans le dispositif des éléments de sécurité. A la suite des alertes à la voix et des tirs de sommation qui n’ont pas été respectés, la sentinelle a été obligée de stopper ledit véhicule par des tirs, alors que celui-ci fonçait tout droit sur le poste”.

« Le parquet militaire saisit ce malencontreux incident pour appeler la population à la coopération et au respect des périmètres de sécurité des installations sensibles », a rappelé le procureur.