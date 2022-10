Burkina: des manifestants demandent au capitaine Ibrahim Traoré de garder le pouvoir

A Bobo Dioulasso, la capitale économique et à la fois, la deuxième ville la plus peuplée du Burkina Faso, des manifestants sont descendus dans les rues, jeudi, demandant au capitaine Ibrahim Traoré de garder le pouvoir et par conséquent, le boycott des assises nationales.

Ils étaient des centaines de Burkinabè a manifesté jeudi, pour plusieurs raisons. La manifestation qui a pris en compte des axes phares de Bobo-Dioulasso, était destinée à réaffirmer une fois encore, le soutien des bobolais au capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par la force, le vendredi 30 septembre 2022.

Aussi, avait-il pour objectif d’exiger le boycott des assises nationales et maintenir le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Pour les manifestants, le capitaine Ibrahim Traoré est l’homme de la situation et ne saurait donc être écarté. Des propos recueillis par la presse locale, les manifestants insistent qu’ils maintiendront leur manifestation jusqu’à la fin des assises nationales qui débutent ce vendredi 14 octobre 2022, afin que leur revendication soit prise en compte dans les conclusions des assises nationales.

Objectifs des assises nationales

Les assises nationales démarrées ce vendredi 04 octobre 2022, rassemblent des représentants de l’armée et de la police, des organisations coutumières et religieuses, de la société civile, des syndicats, des partis et des déplacés internes victimes des attaques djihadistes qui frappent le Burkina Faso depuis 2015.

Selon le président de leur comité d’organisation, le colonel major Célestin Compaoré, elles « ont pour objectif d’examiner et adopter la charte de la transition, désigner un président de la transition conformément à la charte et recueillir toute proposition en vue de la bonne marche de la transition ».